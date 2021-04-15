تطور يُعجل بـ براءة حمدالله

المواطن - محمد سمعه

ستشهد الفترة المقبلة انفراجة بشأن أزمة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، وذلك بعد انتقادات وُجهت للنجم المغربي بسبب تصرف غير رياضي ارتكبه مع لاعب الفيصلي.

وكان اللاعب المغربي، شارك في مباراة النصر والفيصلي بنصف نهائي كأس الملك الأحد قبل الماضي، التي انتهت بفوز الفيصلي بهدف، حيث تعرض مهاجم النصر لانتقادات بسبب تصرف غير أخلاقي قام به مع وليد الأحمد.

حمدالله لم يُسئ لـ لاعب الفيصلي :

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” فإن مصادر وثيقة بلجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، أوضحت بأن اللجنة ليس لديها أي مخالفة تم إثباتها على حمدالله بشأن تصرفه مع لاعب الفيصلي وبالتالي سيتم تبرئته.

وأضاف المصدر أن تصرف النجم المغربي بدفعه الكاميرا الناقلة لمباراة النصر والفيصلي قد يؤدي لإيقافه من مباراتين لـ 3 مباريات خلال الفترة المقبلة.

النصر يُخيب آمال عشاقه آسيويًّا:

يذكر أن اللاعب المغربي كان شارك في تعادل النصر مع الوحدات الأردني أمس الأربعاء بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعادل النصر بدون أهداف مع نادي الوحدات، حيث قدم بطل السوبر السعودي أداءً مخيبًا لـ آمال جماهيره في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

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