تعادل الأهلي والدحيل بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالتعادل السلبي.

الأهلي والدحيل

وبدأت مباراة الأهلي والدحيل القطري المقامة على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، وضغط لاعبو الراقي أملًا في هز الشباك.

وكاد الفريق القطري أن يهز الشباك عن طريق المعز علي، إلا أن حارس المرمى محمد العويس تألق وأبعدها بشكل رائع، ليُحافظ على نظافة شباكه، وتعرض ميتريتا لإصابة في الدقائق الأخيرة وشارك عبدالرحمن الغريب بدلًا منه.

وواصل لاعبو الفريق القطري الضغط بحثًا عن تسجيل هدف في الدقائق المتبقية، إلا أن تألق محمد العويس حرمهم من هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل بنتيجة 0/0.

ومن المتوقع أن يبدأ الشوط الثاني بشكل سريع لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة بخماسية ضد الاستقلال الإيراني في الجولة الأولى.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، فيما يحتل الدحيل القطري المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاستقلال المتصدر.

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