تعادل النصر وفولاد بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر وفولاد الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالتعادل السلبي.

النصر وفولاد يتعادلان سلبيًّا:

وبدأت مباراة النصر وفولاد المقامة على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، وضغط العالمي بقوة وأهدر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة خطيرة.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن هز الشباك، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في التسجيل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العالمي وفولاد الإيراني بالتعادل بين الفريقين.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني الوصيف، ثم الوحدات الأردني برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع السد القطري.

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