تعادل بين النصر والوحدات بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والوحدات الأردني بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، دون وجود محاولات خطيرة تذكر حيث نجح حارسا الفريقين في الحفاظ على نظافة الشباك.

مانو يُتابع العالمي من مدرجات الملعب

وتحت أنظار المدرب البرازيلي الجديد لـ النصر، مانو مينيز لم ينجح النصر في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن مانو مينيز ومواطنه مايكون مدافع العالمي يتابعان مباراة النصر والوحدات المقامة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

تشكيلة العالمي لـ مباراة النصر والوحدات

وكان المدرب الروماني فلورين سوريانو اختار تشكيلة النصر التي جاءت مكونة من : “برادلي جونز، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، عبدالرحمن العبيد، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، بيتروس، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح عسيري، خالد الغنام، عبدالرزاق حمدالله”.

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