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تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان

تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان

2021/04/11
الساعة 10:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
المواطن - الرياض

نشرت وزارة الحج والعمرة، إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوضحت من خلاله آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان.

وتشمل تلك الآليات ما يلي:

  • تحديد الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، وسيتم تحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة.
  • يتم تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي.
  • تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح.
  • استعراض التصريح والتحقق منه حصرا من خلال تطبيق توكلنا.
  • الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونيًا من خلال تطبيق اعتمرنا، يحفظ وقتك في مراكز النقل.

تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان - المواطن


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