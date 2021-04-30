تعرف على المفالت السحور المفضل لأهالي منطقة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تعتبر منطقة جازان غنية بالعديد من الأكلات الشعبية المميزة بنكهاتها الخاصة وطعمها اللذيذ وفي شهر رمضان المبارك تبرز أكلات دون أخرى ويحرص الكثير من الأهالي في المنطقة على اعتماد أكلات رمضانية معينة قد لا تطبخ سوى في الشهر الكريم ومن هذه الأكلات المفالت التي يعشقها الكبير والصغير على السحور.

طريقة عمل المفالت

وقال محمد حملي لـ”المواطن”: “تحرص نساء المنطقة خصوصًا كبيرات السن اللاتي يبدعن في صنع وإعداد الأكلات الشعبية المميزة وطريقة إعداد “المفالت” تتم بوضع اللبن على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه معجون الذرة أو الدخان أو الدقيق الأبيض أو القمح حسب الرغبة بواسطة أنامل اليد واليد الثانية تقوم بتحريك بواسطة عود أو ملعقة كبيرة حتى لا يتماسك ويستمر في التحريك حتى ينضج ويتغير لون اللبن”.

الإضافات على المفالت

ويضيف ماجد هزازي قائلًا: بعد أن ينضج العجين ويخلط مع الحليب في قدر خاص ينزل من على النار وثم يترك قليلًا ليبرد ثم يوضع في صحن خاص أو في “الحيسية” وهي إناء من الفخار ويتم إضافة السمن والسكر إليه، وبهذا يكون جاهزًا للأكل وخاصة في وجبة السحور ويتميز بسهولة الهضم وتعين الإنسان على تحمل الصيام على مدار ليالي رمضان المبارك.

أنواع المفالت

وتضيف مريم محمد قائلة: إن هناك نوعين من المفالت منها “المفالت الحلو” والنوع الثاني “المفالت الحامض” فأما المفالت الحلو يتكون من عجين الذرة أو الدخان غير المخمر ويضاف إليه السكر والسمن وأما المفالت الحامض فهو يتكون من عجين الذرة أو الدخان المخمر مع السمن البلدي وتعتبر المفالت الحلو أكثر شعبية وأكثر طلبًا من المفالت الحامض.

قيمة غذائية

ويشير يحيى نجمي قائلًا: إن وجبة المفالت هي وجبة مهمة في كل بيت في جازان وخاصة على مائدة السحور حيث يعتبر ذات قيمة غذائية حيث يتكون من الحليب ومن الذرة أو الدخان أو الدقيق الأبيض ويتم إضافة السكر والسمن إليه، وأيضًا العسل وهي تمد الجسم بالطاقة وتعين الإنسان على التحمل أثناء فترة الصيام وهو من المأكولات الشعبية التراثية في جازان.

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