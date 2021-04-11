تعرف على وصية الأمير فيليب الأخيرة لنجله 

المواطن- متابعة

قالت وسائل إعلام بريطانية إن الأمير فيليب أوصى ابنه ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بوصية أخيرة عندما طلب رؤيته في المستشفى قبل بضعة أسابيع من رحيله.

وخلال محادثة عاطفية على سرير المستشفى، نصح دوق أدنبرة الراحل الأمير تشارلز برعاية الملكة عندما يرحل، وتحدث معه عن كيفية قيادة العائلة المالكة خلال السنوات المقبلة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصدر ملكي قوله إن الدوق كان يفعل كل ما في وسعه للخروج من المستشفى، لكنه استدعى ابنه لمحادثة كاملة وصريحة وصادقة، والحقيقة أن أياً منهما لم يكن متأكداً من أنه لن يكون ذلك هو لقاءهما الأخير.

وكان مصدر ملكي قد قال إن الأمير فيليب كان يدرك أنه لن يتعافى بعد الأسابيع التي قضاها في المستشفى، لذلك أعرب عن رغبته في العودة إلى المنزل وأن يموت في سريره خلف أسوار قلعة وندسور.

توتر العلاقات بين الأمير وولي العهد البريطاني

ويذكر أن العلاقة بين الأمير فيليب وتشارلز كانت متوترة لفترة طويلة، إلا أنه من الواضح أنها تغيرت في السنوات الأخيرة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية.

وتردد أن الأميرين فيليب وتشارلز اختلفا بشأن الأميرة ديانا وأنه أجبره على الزواج بها، كما اختلفا حول العديد من القضايا ومن ضمنها قضايا البيئة، ومع ذلك، اقترب الأمير تشارلز وفيليب بشكل ملحوظ بعد أن أعلن فيليب تقاعده من الوظائف العامة في أغسطس عام 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير تشارلز كان على اتصال دائم بوالده شخصياً عبر الهاتف خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويعتقد أنه رآه للمرة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي قبل وفاته بأيام قليلة.

مرض الأمير فيليب ووفاته

وعانى الأمير فيليب من مضاعفات صحية في أيامه الأخيرة، حيث دخل المستشفى في 16 فبراير لتلقي العلاج نتيجة الإصابة بعدوى ثم أجرى عملية جراحية في القلب، وغادر المستشفى في 16 مارس بعد أربعة أسابيع، ليتوفى يوم 9 إبريل الماضي.

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