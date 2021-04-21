تعليق ابن زنان على أزمة حمدالله

المواطن - مروة نبيل

طالب المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان بعدم تضخيم الأمور بشأن أزمة نجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدير الفني البرازيلي مانو مينيز.

ابن زنان يُعلق على أزمة حمدالله ومينيز

وعلق عبدالله بن زنان قائلًا: “ما حدث بين حمدالله وبين المدرب أمر يحدث في ملاعب كرة القدم.. محاولة تضخيم الأمر محاولة لن تعود بالفائدة على النصر”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “إدارة النادي كفيلة باحتواء الموقف وتوجيهه بطريقة سليمة تخدم الفريق.. ادعموا جميع اللاعبين والمدرب فأمام النصر مباريات قادمة مهمة”.

وأثار المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله حالة من الجدل، بعد تصرفه مع مانو مينيز أثناء تغييره خلال مباراة فريقه النصر ضد فولاد الإيراني، حيث دخل في مشادة معه، ليشير المدرب البرازيلي له بالسكوت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد فولاد

ولعب النصر ضد فولاد الإيراني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني صاحب المركز الثاني.

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