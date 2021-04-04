تعليق مفاوضات سد النهضة إلى الغد

المواطن- متابعة

تقرر تعليق مفاوضات سد النهضة، التي تُجرى برعاية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الكونغولية كينشاسا، إلى يوم غد الاثنين؛ لمزيد من التشاور حول آلية المفاوضات.

وكان الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه ممثلون عن مصر والسودان وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي قد انتهى قبل قليل دون التوصل إلى أي قرارات أو الاتفاق على أي إجراءات.

مصر لديها نية صادقة:

من جهة أخرى سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الكونغو فيلكس تشيسيكيدي، تؤكد على “حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي”.

وأكد السيسي في رسالته أن “مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل السد”.

تعثر مفاوضات سد النهضة:

وعلى مدى الأشهر الماضية تعثرت العديد من جولات التفاوض بسبب تمسك كل طرف بمطالبه، الأمر الذي دفع الرئيس المصري إلى التصريح مؤخرًا أن مياه النيل خط أحمر، وأن مصر لديها العديد من الخيارات للتعامل مع هذا الملف، لكنها جادة في التفاوض.

وقد لاقت دعوة السيسي التأييد من العديد من قادة الدول العربية، من بينها المملكة والإمارات وعمان وغيرها من الدول التي دعت إلى احترام حقوق دول المصب في المياه.

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