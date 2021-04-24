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تعليم عسير يناقش تعزيز دور الموظف في رفع الأداء

تعليم عسير يناقش تعزيز دور الموظف في رفع الأداء

2021/04/24
الساعة 5:24 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار 13 منطقة, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم عسير يناقش تعزيز دور الموظف في رفع الأداء مدير تعليم عسير
المواطن-حسن عسيري-أبها

‏ضمن مبادرة سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لعقد لقاءات لمنسوبي ومنسوبات الجهات الحكومية؛ تنظم إدارة تعليم عسير، مساء الاثنين المقبل لقاء عن تعزيز دور الموظف في رفع الأداء برعاية من مدير عام التعليم سعد الجوني.

وتحاضر في اللقاء مساعدة مديرة إدارة تقنية المعلومات بتعليم المنطقة صالحة معدي، ومشرفة التطوير التعليمي والمهني الدكتورة هيفاء آل دعلان، ويديره مدير وحدة تطوير الموارد البشرية إبراهيم العلكمي.

ويمكن الاشتراك  من خلال الرابط، وقناة تعليم عسير على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/assiredu

 

 

 

 


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