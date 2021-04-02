تفاصيل أزمة ناديي الخليج والطائي

المواطن - محمد سمعه

كشف ناديا الخليج والطائي، تفاصيل الأزمة القائمة بينهما، وذلك بسبب لاعب المواليد ماهر شرومة لاعب الخليج.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إلغاء قرار لجنة الانضباط وقبول احتجاج الطائي بشأن إشراك الخليج للاعب المواليد ماهر شرومة.

تعليق رئيسي الخليج والطائي

وتحدث تركي الضبعان رئيس الطائي قائلًا لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “اللاعب ليس مواليد، هناك أوراق تُثبت أنه من مواليد عام 1990 وليس عام 1996 كما ادعى الخليج، نحن كنا مؤمنين بهذه القضية، وقدمنا كل الأدلة ولهذا فزنا بالاستئناف والقضية”.

وعلى الجانب الآخر، قال علاء الهمل رئيس نادي الخليج: “قمنا بمراجعة وثائق كل اللاعب وعملنا له فحوصات واختبارات طبية، وثبت أنه من مواليد عام 1996، وحاولت الاتصال برئيس اتحاد القدم السعودي لمعرفة حيثيات القرار، ولكنه لم يرد علي”.

وتابع رئيس الخليج: ” يجب أن تتغير اللوائح لأن هناك أخطاء فيها، ليس من المعقول أن يُرفض احتجاج الطائي ثم يُقبل مرة أخرى ويتضرر الخليج، يجب العمل على تصحيح الأخطاء”.

غرامة كبيرة على نادي الخليج

يذكر أنه بسبب أزمة ناديي الخليج والطائي، فقد تم إلزام الخليج بدفع غرامة مالية قدرها 37 ألفًا و 500 ريال.

وكان نادي الخليج أصدر بيانًا عبر حسابه في “تويتر” أكد فيه اعتراضه على قرار لجنة الاستئناف بقبول احتجاج الطائي، مضيفًا أن بيانات اللاعب صحيحة، وهي نفس المستندات التي اعتُمدت من اتحاد القدم عند تسجيل اللاعب.

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