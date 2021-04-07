تفاصيل جديدة حول عقوبة حمدالله

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم النصر سابقًا، الجدل من جديد، وذلك بعد حديث تقارير صحفية عن دراسة لجنة الانضباط والأخلاق توقيع عقوبة على المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر؛ بسبب ما بدر منه ضد لاعب الفيصلي.

الانضباط تبدأ مداولة قضية حمدالله:

وكانت مصادر مُطلعة لـ الشرق الأوسط، ذكرت أن لجنة الانضباط بدأت مداولة قضية مهاجم النصر الخاصة بحركته ضد لاعب الفيصلي وليد الأحمد في مباراة فريقهما الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الانضباط ستطلب إفادة من المهاجم المغربي، فيما تم طلب إفادة من الحكام والقرار السبت أو الأحد.

الصرامي يُهاجم من طالب بمعاقبة المهاجم المغربي:

وعلى الفور علق الصرامي على ما تردد عن عقوبة حمدالله قائلًا: “توصيات القروب حول فتح موضوع مهاجم النصر، حتى لو لم يكن ضمن محاور الحلقة، لمواصلة الضغط على لجنة الانضباط والأخلاق، لإصدار عقوبة ضده”.

وأضاف الصرامي: “عند فتح الموضوع يتم التواصل مع المعرفات الزرقاء لمهاجمة المذيع والمعد والقناة وتلفيق التهم لهم بدون حياء ولا ذمة ولا ضمير”.

وكان المهاجم المغربي تعرض لانتقادات لاذعة من إعلاميين خاصة بعد التصرف الذي قام به تجاه إحدى كاميرات الناقل الرسمي للمباراة، بالإضافة لتصرف غير رياضي بدر منه تجاه أحد لاعبي الفيصلي في المباراة.

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