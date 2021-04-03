تفاصيل عمومية الأهلي الطارئة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل ما سيحدث في الجمعية العمومية الطارئة للنادي الأهلي، التي تُقام غدًا الأحد في مقر النادي في تمام السابعة مساءً.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن الجمعية العمومية سوف تُقام بحضور 10 ذهبيين و 150 عضوًا عاديًّا، وسوف تُجرى عن بُعد، وخلالها سوف يتم مناقشة إدارة عبدالإله مؤمنة في الناحيتين المالية والإدارية.

الأهلي تراجع فنيًّا وإداريًّا:

وكان الراقي عانى مؤخرًا من تراجع في المستوى الإداري أثر بالسلب على الأداء الفني للفريق، الذي خسر خمس مباريات متتالية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي لإصلاح الأوضاع في الراقي، وقيادة الفريق نحو تحقيق الفوز في مباراة الرائد بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد التعثر في آخر 5 مواجهات دوريًّا.

وبدأ الثنائي السوري عمر السومة، والروماني ميتريتا الجري حول المضمار قبل دخولهما لتدريبات الفريق الجماعية لمواجهة الرائد بالجولة الـ25.

ريجيكامب يقود الراقي لنهاية الموسم:

جدير بالذكر أن المدرب ريجيكامب الذي سبق له تدريب الهلال السعودي والوحدة والوصل في الإمارات، سيتولى تدريب الراقي لمدة 3 أشهر وحتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل الراقي حاليًّا، المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، قبل مواجهة الرائد الخميس المقبل.

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