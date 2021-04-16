تفشي سلالة هندية من كورونا في بريطانيا 

المواطن- متابعة

قالت السلطات الصحية في بريطانيا إنه تم رصد عشرات الإصابات في أراضيها بسلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

اكتشاف السلالة الجديدة لأول مرة

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا على أنه تم تسجيل 77 إصابة بالسلالة التي تحمل اسم VUI-21APR-01، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى لاكتشاف السلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ السلالة قيد التحقيق (VUI)، وحتى الآن يعتقد أنها تمثل هجينًا من ثلاث طفرات أخرى، وهي P681R وL452R وE484Q.

وتعهدت هيئة الصحة العامة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة ومتابعة الوضع عن كثب مع الشركاء الدوليين.

المعلومات المتاحة عن السلالة الجديدة

ويعتقد أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في الهند لأول مرة في مارس الماضي لعبت دورًا في الزيادة الملموسة بوتيرة تفشي الوباء في هذا البلد خلال الأسابيع الأخيرة، حتى أنها قفزت للمرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بعد أمريكا.

وحذر البروفيسور في جامعة شرق إنجلترا بول هانتر من أن السلالة الجديدة قد تتجاوز الطفرات الأخرى من الفيروس التاجي التي تتفشى حاليا في المملكة المتحدة من حيث القدرة على التصدي لفعالية اللقاحات.

56 سلالة في بريطانيا

وسجلت بريطانيا إجمالًا حتى الآن 56 سلالة من كورونا، وأُصيب 4,380,976 شخصًا بالفيروس، وتوفى 127,191 شخصًا، بينما تعافى 4,113,338 شخصًا.

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