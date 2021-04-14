تفوقت الطالبة فأرغمتها المدرسة على عصب عينيها أثناء الاختبار!

المواطن - متابعة

أقدمت مدرسة إيطالية على إرغام طالبة تتلقى تعليمها عن بعد، على عصب عينيها خلال الامتحان لمنعها من الغش.

وقالت صحف محلية: إن التلميذة البالغة من العمر 15 عامًا أجرت الاختبار وهي معصوبة العينين بوشاح أسود أمام شاشة الكمبيوتر؛ بسبب النتائج المدرسية الجيدة بصورة غير اعتيادية التي حققتها؛ ما أثار الشكوك لدى مدرستها التي أرغمتها على عصب عينيها.

إهانة:

وأكدت الفتاة أنها شعرت بالإهانة أمام أصدقائها الذين قرروا إيصال اعتراضهم عبر الشبكات الاجتماعية والاحتكام للسلطات في القضية، فيما فتحت إدارة الشؤون المدرسية تحقيقًا في الحادثة التي أثارت تعليقات كثيرة من جهات سياسية.

وقالت نائبة وزير التربية في إيطاليا باربارا فلوريديا: إن ثقافة الشك لا تدخل في أهداف المدرسة، والخطوة التي قامت بها المدرسة تبدو لها مفرطة وغير ملائمة.

شارك الخبر







شارك الخبر