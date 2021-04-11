تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

المواطن - ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تضمنت رياحًا نشطة وارتفاعًا للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة). فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلًا على الجزء الشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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