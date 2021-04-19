تهديد اليويفا بعد إطلاق دوري السوبر الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

هدد السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” الأندية الـ12 التي قررت إطلاق بطولة جديدة تُسمى ” دوري السوبر الأوروبي” بمقترح من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

ووجه رئيس اليويفا هجومًا لاذعًا للأندية التي شاركت في إطلاق هذه البطولة قائلًا: ” “لن أتحدث كثيرًا عن آنييلي رئيس يوفنتوس، بالتأكيد كان أكثر من خيّب أملي وعندما تحدثت معه عصر السبت عن السوبر الأوروبي، قال بأنها مجرد إشاعات، وعندما انتظرت مكالمته، وجدت أنه أطفأ هاتفه”.

رئيس اليويفا يُهاجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد

وتابع رئيس اليويفا: ” أنا سعيد لأن كل نادٍ بان على حقيقته، يوفنتوس كان في دوري الدرجة الثانية، مان يونايتد قبل أن يأتي السير أليكس فيرغسون لا أعرف أين كانوا، وآستون فيلا كان ناديًا كبيرًا، فقط يسمون أنفسهم أندية كبيرة”.

وواصل تشيفرين قائلًا: ” أي لاعب من الأندية الـ12 سيشارك في دوري السوبر الأوروبي، سيُحرم من المشاركة تلقائيًا في كأس العالم وفي كأس أمم أوروبا المقبلتين”.

تغيير عاجل في نظام دوري أبطال أوروبا

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إجراء تغيير في نظام بطولة دوري الأبطال الأوروبي بعد انسحاب 12 ناديًا وهو زيادة عدد الفرق المشاركة بـ دوري الأبطال من 32 إلى 36 فريقًا، حيث يُطبق النظام الجديد للمرة الأولى في عام 2024.

الأندية الرافضة دوري السوبر الأوروبي

وكانت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين بالإضافة لـ باريس سان جيرمان الفرنسي رفضوا المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

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