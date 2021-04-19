تهديد يُلاحق ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني يواجه تهديد الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد إعلان رئيس النادي الإسباني، فلورنتينو بيريز عن إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وسيلعب الريال مع نادي تشيلسي الإنجليزي في مباراتي دور الـ4 في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُهدد

وكان السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” هدد الأندية الـ12 التي قررت إطلاق بطولة جديدة تُسمى ” دوري السوبر الأوروبي” بالإقصاء من المسابقات الأوروبية في حال شاركت في البطولة الجديدة، بما فيهم الريال.

قرار ريال مدريد قد يعطي اللقب لـ سان جيرمان

ومن الممكن إذا قرر ريال مدريد المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، فقد يُقرر اليويفا استبعاده رسميًا من بطولة الدوري الأوروبي، مع استبعاد تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزي كونهما رافقا الريال ووافقا على المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وهذا يعني أن باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يكون بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، كونه النادي الوحيد وسط أندية نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي رفض المشاركة في البطولة الجديدة.

ولا يعد باريس سان جيرمان بمفرده الذي رفض، بل رفض بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي لاقت غضبًا كبيرًا في الأوساط الكروية الأوروبية بمجرد الإعلان عن المقترح أمس الأحد.

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