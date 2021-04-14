توثيق الزواج برسالة جوال.. وداعًا الأخضر العلاقي

المواطن - الرياض

شهدت عملية التحول الرقمي في السعودية خلال السنوات الأخيرة مرحلة كبيرة من التطور إلى الحد الذي أصبح فيه توثيق الزواج يتم عبر رسالة جوال بعد استحداث عقد الزواج الإلكتروني في وزارة العدل.

وقد سلط برنامج سين في حلقته الثانية اليوم على قناة MBC1 الضوء على عقد الزواج الإلكتروني وهو خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا من خلال منصة ناجز، بكل يسر وسهولة.

متطلبات توثيق الزواج إلكترونيًا

ويطلب عقد الزواج الإلكتروني ما يلي:

التأكد من إجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية أو المستشفيات قبل موعد جلسة عقد النكاح مع المأذون.

إحضار نسخة من صك الطلاق للمرأة المطلقة.

إحضار نسخة من صك حصر الورثة للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.

وداعًا الأخضر العلاقي

كما سلط البرنامج الضوء على أهمية التحول الرقمي والرقمنة ودورها في تسهيل إجراءات مراجعة الجهات الحكومية إلى الدرجة التي جعلت ملف الأخضر العلاقي ذكرى من الماضي بعدما استطاع المواطن والمقيم في هذا البلد إنهاء كافة الإجراءات ومراجعة كل الجهات الحكومية بكسبة زر من جواله المحمول.

مزايا عقد الزواج الإلكتروني

وأكدت وزارة العدل في وقت سابق أن خدمة العقد الإلكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.

ونوهت الوزارة بأن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونيًا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولًا إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم.

وأوضحت وزارة العدل، أن منصة زواج تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، إذ إن كل هذه الخطوات أصبحت إلكترونية بالكامل.

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