تورط روسيا في هجوم بالطاقة الموجهة على قوات أمريكية

المواطن - متابعة

تجري وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقيقًا فيما يشتبه بأنه هجمات باستخدام الطاقة الموجهة على قوات الولايات المتحدة في سوريا ويرجح وقوف روسيا وراءها.

ونقل موقع بوليتيكو الأمريكي عن مصادره أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت في وقت سابق من العام الجاري مجموعة الثمانية، المعنية بالاستخبارات السرية في الكونغرس، ولجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، بمعلومات استخباراتية متعلقة بتلك الهجمات التي يتم فيها استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية المركزة، وافترضوا مسؤولية روسيا عنها.

استهداف عسكريين وموظفين حول العالم

وذكر أربعة مسؤولين سابقين معنيين بالأمن القومي للموقع أن ذلك يأتي ضمن تحقيق أوسع أطلقه البنتاغون العام الماضي في مثل هذه الحوادث التي قيل إنها استهدفت عسكريين وموظفين أمريكيين في مختلف أنحاء العالم.

أعراض الإصابة الغامضة

وأوضحت مصادر الموقع أن البنتاغون أطلع المشرعين خاصة على معلومات عن إصابات غير عادية تعرض لها عسكريون أمريكيون في سوريا، منها حادث وقع في خريف 2020 عندما ظهرت لدى عدد من الجنود أعراض مشابهة لتلك التي تسببها الإنفلونزا.

وقال مسؤولون في الكونغرس مطلعون على الموضوع للموقع إن البنتاغون يعتبر هذه الهجمات المزعومة في سوريا مماثلة لتلك التي يعتقد أنها تسببت في ظهور أعراض غامضة لدى نحو 50 من موظفي السفارة الأمريكية في كوبا عام 2016، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن وزارة الدفاع تتردد في الربط بين القضيتين مباشرة.

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