‎الرئيسية
جديد الأخبار
توزيع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام

توزيع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام

2021/04/15
الساعة 10:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
توزيع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام
المواطن - واس

تقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع (200) ألف عبوة يوميا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين, وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها حوالي (50) عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته.

توزيع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام - المواطن

حقائب ماء زمزم المحمولة

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار ,الذي يصل عددها لحوالي (20) حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

توزيع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :