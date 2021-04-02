توضيح من الصحة حول تحديث خدمة 937

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن وجود تحديث مجدول على خدمة 937 صحة، مشيرة إلى أن مدة التحديث سوف تستغرق ساعة اعتبارًا من الساعة 3.30 صباح اليوم الخميس.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر : من منطلق حرصنا على تطوير خدماتنا بشكل مستمر، نبلغكم بوجود تحديث مجدول لخدمات الرقم 937 من الساعة 3.30 وحتى الساعة 4.30.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس تسجيل (590) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (386) حالة في المملكة، وبلغ عدد الحالات النشطة (5452) منها (699) حالة حرجة ليصل إجمالي عدد الإصابات (390597) وحالات التعافي (378469) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (6676) حالة، كما تم إجراء (58199) فحصًا مخبريًا.

وأشارت الصحة إلى أنها رصدت خلال 24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الصحة تنصح بالتواصل مع مركز الاستشارات

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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