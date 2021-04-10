توضيح مهم من حساب المواطن بشأن موعد الدفعة 41

المواطن - سعد البحيري

جدد حساب المواطن التأكيد على موعد إيداع الدعم في الدفعة الـ41 للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي تسأل عن موعد إيداع مبلغ حساب المواطن.

موعد حساب المواطن

ووفقًا للآلية التي يتم تطبيقها في البرنامج فإن الدعم يتم إيداعه في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن يمكن تقديم أو تأجيل موعد الدعم إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية أو مع عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على أحد الاستفسارات : لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر أبريل ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة الواحد والأربعين يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021 إن شاء الله.

تحديث حساب المواطن

وجدد البرنامج التأكيد أكثر من مرة على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم التحديث خلال 15 يومًا من حدوث التغيير في البيانات سيتم وقف الدعم وسيكون على المستفيد تقديم اعتراض خلال 90 يومًا من آخر دفعة والانتظار لحين الرد على الاعتراض وفي حال قبوله سيتم الصرف بأثر رجعي.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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