توقعات بطقس غير مستقر لمدة 24 ساعة: أمطار وبرد مع غبار

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

خريطة الأمطار:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والقصيم ونجران وشرق الشمالية وحائل ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها وغرب منطقة الرياض وأجزاء من سلطنة عمان مع رياح مثيرة للغبار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى منطقة حائل.

توقعات حالة الطقس:

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

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