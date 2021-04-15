توقعات بطقس غير مستقر لمدة 24 ساعة على السعودية

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس من اليوم الخميس وحتى صباح يوم غد الجمعة.

تفاصيل الطقس:

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على أجزاء من الباحة وعسير والطائف وشرقها وجنوب وغرب منطقة الرياض وجنوب وشرق منطقة المدينة وجنوب الشرقية ورياح مثيرة للغبار.

طقس الغد:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.

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