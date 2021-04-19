توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء

المواطن - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
حالة الطقس غدًا
كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلًا فيما تكون شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الخليج العربي.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة
|40
|29
|المدينة المنورة
|36
|25
|الرياض
|36
|24
|جدة
|38
|28
|الدمام
|39
|25
|أبها
|26
|14
|تبوك
|35
|22
|بريدة
|38
|23
|حائل
|33
|23
|الباحة
|26
|14
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|عرعر
|36
|24
|سكاكا
|37
|24
|جازان
|34
|27
|نجران
|31
|19
|وادي الدواسر
|35
|22
|شرورة
|34
|22
|طريف
|34
|22
|الطائف
|28
|15
|القنفذة
|37
|28
|ينبع
|38
|27
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|العلا
|35
|23
|الأحساء
|38
|25
|حفر الباطن
|37
|25
|بيشة
|32
|17
|الوجه
|34
|27
|رفحا
|37
|24
|القريات
|36
|23
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