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توقعات طقس أول أيام رمضان: أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق
منها الرياض والقصيم ومرتفعات نجران وجازان وعسير

توقعات طقس أول أيام رمضان: أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

2021/04/12
الساعة 5:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات طقس أول أيام رمضان: أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق
المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

طقس أول أيام رمضان: 

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والقصيم، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح: 

كما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.


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