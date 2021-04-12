توقعات طقس أول أيام رمضان: أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

المواطن - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.
طقس أول أيام رمضان:
وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والقصيم، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
حركة الرياح:
كما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.
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