توقع بداية حالة مطرية في أول أيام رمضان

المواطن - الرياض

توقّع عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” المناخية، وقوع حالتيْن ممطرتيْن؛ الأولى يمكن تصنيفها من حيث قوة الهطول من متوسطة إلى قوية، والحالة الثانية أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد تشمل أجزاءً من المناطق الجنوبية، الشمالية، الغربية، الوسطى، الشرقية، إضافة إلى دول الخليج.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة الأولى تبدأ اليوم الثلاثاء غرة رمضان، بينما تليها الحالة الثانية.

كما توقع عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بداية حالة مطرية اليوم.

وقال “بعد انقطاع دام نحو شهر ونصف، تبدأ اليوم ملامح حالة مطرية، فمن المتوقع أن تكون البداية ضعيفة اليوم ثم تنشط في قادم الأيام، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام،

واليوم قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير وشرقي ومكة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شارك الخبر







شارك الخبر