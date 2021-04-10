توقع سحب رعدية ورياح وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

انخفاض درجات الحرارة:

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة، يمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية:

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار المركز إلى أنها شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 48 كم/ ساعة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء 39 درجة، فيما تسجل طريف 6 درجات مئوية.

شارك الخبر







شارك الخبر