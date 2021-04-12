توكلنا يحدد المدة الزمنية لحالة محصّن جرعة أولى

المواطن - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا المدة الزمنية التي تظهر فيها الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” و “محصّن متعافٍ” في التطبيق، وذلك لمن تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو من أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه.

محصن جرعة أولى

وأوضح تطبيق توكلنا أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” تظهر باللون الأخضر الغامق، وتكون لمن لم يصب بالفيروس مسبقًا وأكمل 14 يومًا بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

محصن متعافٍ

وأضاف أن الحالة الصحية “محصّن متعافٍ” تظهر أيضا باللون الأخضر الغامق، وتكون لمن تعافى بعد الإصابة بالفيروس (بتحول اللون من البني إلى الأخضر)، وتستمر هذه الحالة مدة 6 أشهر من تاريخ التعافي، ما لم يتم أخذ اللقاح أو تثبت الإصابة، وبعد إتمام 6 أشهر ستعود الحالة الصحية إلى “لم تثبت إصابته” باللون الأخضر الفاتح.

وأكد التطبيق أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، داعيًا إلى التواصل مع وزارة الصحة في حال لم تتغير الحالة الصحية سواء بعد التعافي من الإصابة، أو التطعيم بالجرعة الأولى أو الجرعتين، ليتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا.

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