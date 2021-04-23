تويتر تُتيح للمستخدمين تغريد الصور بدقة 4K

المواطن - متابعة

أعلنت شركة تويتر، أمس الخميس 22 إبريل، السماح لمستخدميها بتغريد صور بدقة 4K، عبر نظامي التشغيل أندرويد من غوغل و آي أو إس من أبل.

أندرويد وآي أو إس:

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي: حان الوقت لتغريد تلك الصور عالية الدقة – خيار تحميل وعرض صور 4K على Android و iOS متاح الآن للجميع.

تحديث تفضيلات الصور:

وأضافت: لبدء تحميل الصور وعرضها بدقة 4K، قم بتحديث تفضيلات الصور عالية الجودة في إعدادات استخدام البيانات.

نسخة الويب:

وتدعم نسخة الويب من المنصة الصور عالية الدقة، بدقة تصل إلى 4096×4096 بكسل، أما تطبيقات الأجهزة المحمولة فاقتصرت على نصف تلك الدقة فقط، وبدقة قصوى تبلغ 2048×2048 بكسل.

طرح الميزة للجميع:

واختبرت تويتر في وقت سابق من هذا العام تحميل الصور بدقة 4K لمستخدمي الهاتف المحمول، ويبدو أن تلك الاختبارات سارت على ما يرام، حيث يتم الآن طرح الميزة لجميع المستخدمين.

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