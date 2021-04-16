ثعبان داخل وجبة طعام اشترتها عائلة أسترالية من متجر شهير

المواطن - متابعة

فوجئت عائلة أسترالية تقيم في مدينة مومسمان بولاية سيدني بثعبان خرج من داخل كيس طعام يحتوي على سلطة خس، تم شراؤه من متجر شهير.

أفعى وليست دودة:

وقال أكساندر وايت – رب الأسرة التي تعرضت للموقف المفزع وفقًا لما ذكره موقع RT: كانت الأفعى تتحرك وتخرج لسانها الصغير.. في الواقع لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست دودة عملاقة.

أحد أكثر أنواع الثعابين سميّة:

وظهر الثعبان أثناء تفريغ مواد البقالة في المنزل، حيث اتصلت العائلة بمنظمة Wires لإنقاذ الحياة البرية، التي أكدت بدورها أن هذه الأفعى أحد أكثر أنواع الثعابين السامة والعدوانية في أستراليا.

طول الأفعى 20 سنتيمترًا:

وبلغ طول الأفعى حوالي 20 سنتيمترًا، ويبدو أنها كانت تنام بهدوء في عبوة الخس في خزانة البقالة المبردة في السوبر ماركت.

وأوضح وايت أن الثعبان الصغير كان لطيفًا جدًا، حيث أمضى وزوجته أميلي نيت بعض الوقت خلال تصويره، في انتظار مساعدة الخبراء.

شارك الخبر







شارك الخبر