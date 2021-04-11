ثلاثية لـ يوفنتوس ضد جنوى

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس ضد جنوى، قبل قليل في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، بفوز اليوفي بثلاثية مقابل هدف.

أحداث مباراة يوفنتوس ضد جنوى

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من لاعبي يوفنتوس أسفر عن الهدف الأول للسيدة العجوز عبر اللاعب ديان كولوسيفسكي بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وواصل اليوفي بعد ذلك تألقه وضغطه الهجومي ليُحرز الإسباني ألفارو موراتا ثاني أهداف، يوفنتوس بالدقيقة الـ22.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد جنوى، بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص فريق جنوى الفارق عبر اللاعب جيانلوكا سكاماكا بالدقيقة الـ50 لتُصبح النتيجة هدفين لهدف لمصلحة يوفنتوس.

وبعد ذلك تراجع، أداء فريق يوفنتوس مما أعطى الفرصة لفريق جنوى للبحث عن إحراز الهدف ولكن دون وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ونجا يوفنتوس من فخ جنوى بإحراز الهدف الثالث عبر اللاعب الأمريكي ويستون مكيني بالدقيقة السبعين.

ولم يحدث أي جديد بالمباراة لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف.

يوفنتوس يبتعد عن الوصافة بفارق نقطة

وبعد نهاية مباراة يوفنتوس ضد جنوى، أصبح رصيد يوفنتوس 62 نقطة في المركز الثالث بـ جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن نادي ميلان صاحب المركز الثاني.

أما رصيد نادي جنوى فتجمد عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

وستنطلق بعد قليل مباراة روما وبولونيا، وتُختتم مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي بلقاء بين فيورنتينا وأتالانتا.

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