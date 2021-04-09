ثلاثية هزت الأهلي

المواطن - محمد سمعه

زاد نادي الرائد، أوجاع الأهلي بالفوز عليه أمس الخميس بثلاثية مقابل هدفين، لتزداد الأمور سوءًا في النادي مع توقعات بحدوث تغييرات على المستويين الإداري والفني لتهدئة حدة غضب جماهير الراقي.

وتلقى الراقي الخسارة السادسة له على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحدث للمرة الأولى في تاريخ الراقي أن يعجز عن الفوز في 8 مباريات متتالية في الدوري، حيث تعادل مرتين وخسر 6 مباريات.

النتائج المترتبة على خسارة الأهلي بثلاثية:

ويبدو أن أول نتيجة سيتأثر بها الراقي بعد الخسارة، هي استعداد عبدالإله مؤمنة للاستقالة من رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد الخسارة من الرائد، وفي ظل الأزمات التي يُعاني منها الراقي.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة أمس الخميس أن الرئيس الحالي يستعد لتقديم استقالة مرتقبة مع اختيار الأمير منصور بن مشعل وكبار الشرفيين في النادي، زياد اليوسف ليخلف الرئيس الحالي في الأهلي.

أما النتيجة الثانية فهي وجود توقعات برحيل مجموعة من اللاعبين عن النادي في الميركاتو الصيفي المقبل مثل محمد آل فتيل المُراقب من الهلال والنصر، والسنغالي مباي نيانج الذي لم يُقدم الإضافة الفنية للراقي بجانب وجود إمكانية لرحيل الحارس محمد العويس.

محمد عبدالجواد حزين على الراقي:

وكان محمد عبدالجواد نجم الراقي السابق علق على مستوى فريقه أمام الرائد بالشوط الأول قائلًا: ”كان من المفترض أن يخرج الفريق الريداوي متقدمًا بخماسية، أقل شيء، والفريق الريداوي يُلاعب نفسه، الأهلي لم يحضر”.

وأضاف عبدالجواد: ”الله يعلم ما بداخلي بسبب ما يحدث للأهلي ولكنني كمحلل رياضي، جميع الأندية عندي سواء”.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر 6 مباريات متتالية في دوري المحترفين، بعد مواجهة الرائد.

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