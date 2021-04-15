ثنائي أبها يتألقان بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير حارس المرمى المغربي عبدالعالي المحمدي والتونسي سعد بقير بشكل مميز مع أبها خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

المحمدي وبقير يخطفان الأنظار

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى المحمدي وبقير مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها قبل مباراة العين اليوم.

ويعتبر حارس مرمى أبها عبدالعالي المحمدي أكثر من تصدى لتسديدات على مرماه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ104 تصديًا، فيما ساهم بقير في تسجيل 5 من آخر 6 أهداف لفريقه في المسابقة، حيث هز الشباك 4 مرات وصنع هدفًا.

أبها والعين في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب أبها والعين عند الساعة 9:50 مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُعد مباراة الفريقان اليوم هي الثانية التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مواجهتهما في الدور الأول التي انتهت بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بنتيجة 4/2.

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب بـ20 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر