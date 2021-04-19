جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من أمواله

المواطن- متابعة

قال النجم العالمي، جاكي شان، إنه يرغب بالتبرع بكامل ثروته للجمعيات الخيرية، وبذلك سيتم حرمان ابنه الوحيد، جايسي، من الميراث.

حكمة جاكي شان

وبرر النجم الصيني قراره قائلًا: إذا كان ابني قادرًا فسيصنع ماله الخاص بنفسه، أما إذا كان غير قادر فسوف يضيع أموالي التي جنيتها بنفسي.

وقال الممثل والمغني الشهير الذي يُعد من ضمن أعلى الممثلين أجرًا في العالم وبرر النجم الذي تبلغ ثروته 350 مليون دولار، إنه نادم لعدم التحاق ولده بالجيش، موضحًا أن الخدمة العسكرية كانت ستسهم في بناء شخصيته بشكلٍ أفضل.

وكان الشرطة قد ألقت القبض في العام 2014 على جايسي بسبب حيازة المخدرات، وهذا ما دفع والده للاعتذار عن ابنه، والقول إنّه فشل في تعليم ابنه الوحيد والذي أنجبه من جوان لين التي تزوجها عام 1982.

ويُذكر أن النجم الصيني ، جاكي شان،من مواليد إبريل لعام 1954، وُلد في جبل فيكتوريا، في هونغ كونغ، واسمه الحقيقي شان كونغ- سانغ.

وهو ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغنٍ صيني، بدأ رحلته الفنية منذ عام 1962، وإلى الآن، واحتوى تاريخ جاكي شان على 142 عملًا تنوع بين الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو، الذي شارك فيها بـ صوته، جنبًا إلى 18 عملًا كـ مخرج، و 15 عملًا كـ كاتب.

ومن أشهر مقولاته: لم أرغب بأن أكون بروس لي، بل أردت أن أكون أول جاكي شان.

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