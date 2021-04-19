جامعة الإمام بعد رصد حالات للغش: تم اتخاذ الإجراء النظامي

المواطن - الرياض

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مواصلتها تطبيق الإجراءات النظامية حيال ما رصدته من حالات للغش أو المساهمة فيه والتي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، علاوة على إحالة بعض الحالات للجهات الرقابية.

وقالت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه وبعد ثبوت سعي عدد من الطلاب للغش أثناء تأديتهم اختباراتهم الإلكترونية عن طريق مشاركة الإجابات والاشتراك في مجموعات لهذا النوع من العمليات”.

اتخاذ الإجراء النظامي

وأضافت : تم اتخاذ الإجراء النظامي لمن ثبت في حقهم الغش والمساهمة فيه والتي تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من الجامعة. علاوة على إحالة بعض الحالات للجهات الرقابية.

الجامعة تحذر الطلاب

وأضافت الجامعة في بيانها: “أن العمادة إذ تعلن هذا فهو من باب الحرص على طلبتها, والحذر من الانسياق خلف تلك العمليات, والاعتماد على النفس. ومراقبة الله في جميع التصرفات.. وفقكم الله في اختباراتكم . وكلل جهود كم بالنجاح..”.

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