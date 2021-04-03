جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية

المواطن - الرياض

أماطت جامعة الفيصل ممثلة بكلية الهندسة، اللثام عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية تم إنتاجها بالتعاون مع شريك الجامعة شركة “بوينج”، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، وممثلي الشركة.

فيديو | جامعة الفيصل تكشف عن أول سيارة هجينة من إنتاجها تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية وستشارك في ماراثون جنوب أفريقيا 2022#الإخبارية pic.twitter.com/qigvcf43vt — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 2, 2021

وأوضح الدكتور آل هيازع أن طلاب وطالبات كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتقنية بالجامعة قاموا بالعمل على هذا المشروع والذي استغرق 5 سنوات، مشيراً إلى أن الجامعة هيأت البيئة والشراكات المناسبة لإتمام العمل على أكمل وجه.

دعم مبادرات ومشاريع الطلاب

وأكد أن الجامعة تركز على دعم مبادرات ومشاريع الطلاب، بوصفها جزءاً من بناء شخصية الطالب والطالبة، لافتاً إلى أن نتاج هذا العمل سيكون بمثابة مشاركات في المسابقات الدولية ونشر للأبحاث العلمية.

من جانبه، أوضح المشرف على المشروع المساعد في كلية الهندسة الدكتور أحمد عطيفي، أن المشروع بدأ عام 2015 / 2016 أكاديميا، بدعم من مركز البحث العلمي بالجامعة، ونفذ على أعلى درجة من الكفاءة، وقد عمل الطلاب على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والتقنية بأنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب من صناعة هذه السيارة.

سرعة 80 كم في الساعة

وأبان أنه يمكن لهذه السيارة أن تقطع مسافة تصل 2500 كيلومتر، بسرعة تصل إلى أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة، مؤكدا أنها ستشارك في مسابقة ماراثون في جنوب إفريقيا عام 2022.

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