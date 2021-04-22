جامعة تكساس تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تقاوم الأجسام المضادة

المواطن - متابعة

أعلنت جامعة تكساس أيه أند أم الأميركية عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تدعى BV-1، تتميز بأنها مقاومة للأجسام المضادة.

السلالة الجديدة:

وقالت الجامعة وفقا لتقرير شبكة فوكس نيوز الأميركية، بأنه تم العثور على السلالة الجديدة في عينة لعاب أحد الطلاب، الذي بدت عليه أعراض خفيفة مثل الإنفلونزا، أثناء برنامج الاختبارات الصحية في الجامعة.

تقاوم الأجسام المضادة:

وتبين للجامعة أنه بالرغم من أوجه التشابه الجينية في السلالة مع السلالات الأخرى، فإنه اتضح أن سلالة تكساس تقلل من قوة التحييد الخاصة بالأجسام المضادة.

طفرات مشابهة:

وصرح كبير علماء الفيروسات في مجمع أبحاث الصحة العالمية بجامعة تكساس إيه آند أم، بن نيومان: لا نعرف في الوقت الحالي أهمية هذه السلالة بشكل كامل، لكن لديها مجموعة من الطفرات المشابهة للمتغيرات الأخرى التي أبلغ عنها دوليا.

الانتشار السريع:

وأفاد بأن السلالة الجديدة تجمع بين الخصائص الجينية المرتبطة بالانتشار السريع وأعراض الأمراض الشديدة والمقاومة العالية للأجسام المضادة المعادلة.

عدوى طويلة الأمد:

وبحسب تقرير فوكس نيوز، فإن مسحة الطالب كانت إيجابية في 5 مارس الماضي، فيما تم كشف مسحة أخرى إيجابية في 25 مارس، الأمر الذي جعل باحثين يميلون إلى وجود عدوى طويلة الأمد بين الشباب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث وصلت أعداد الإصابات منذ تفشي المرض، إلى 31 مليون إصابة، فيما توفي نحو 568 ألف شخص.

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