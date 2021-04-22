جامعة سعودية الأولى عالميًا بشأن تحقيق المساواة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

جاءت جامعة سعودية في تصنيف مجلة تايمز لأفضل جامعة في العالم في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.

وبحسب تصنيف مجلة تايمز، تصدرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي توصف بأنها أكبر جامعة نسائية في العالم ترتيب المجلة البريطانية الشهيرة.

وتعد قائمة المساواة بين الجنسين واحدة من 17 تصنيفاً تبحث في كيفية أداء الجامعات بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي هذا الإطار تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أيضًا قائمة الجامعات بالسعودية القائمة المتوسطة بشكل عام، وتلتها جامعة الفيصل وثالثاً جامعة الملك سعود.

ترتيب الجامعات عالميًا

وعالمياً تصدرت جامعة مانشستر في المملكة المتحدة القائمة المتوسطة بشكل عام، بينما احتلت جامعات من أمريكا وكندا وأستراليا والدنمارك وايرلندا ونيوزيلندا المراكز العشرة الأولى.

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