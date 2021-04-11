جزائية تبوك تصادق على اعترافات مواطن قتل شخصين داخل المسجد

المواطن - أحمد العطوي - تبوك
علمت “المواطن” بأن المحكمة الجزائية بتبوك قد صادقت على اعترافات القاتل ( ع، غ ) والمتهم بقتل شخصين في أحد المساجد بحي البوادي بتبوك فجر يوم الجمعة الماضية.ووفقًا للمعلومات أوضح الجاني أنه دخل المسجد بعد أذان الفجر، ووجد المؤذن، وحصل خلاف بينهما مما دعاه إلى إخراج سكين كانت بحوزته وطعن المؤذن، وفي هذه الأثناء دخل شخص آخر لأداء الصلاة، وشاهد الجاني يقوم بطعن المؤذن وحاول فك النزاع والتدخل، إلا أن الجاني قام بطعن الشخص الآخر، وقام بالعودة إلى منزل ابنه لأداء الصلاة بحسب اعترافه وهناك تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.
وقال الجاني في اعترافاته لدى جهات الضبط “إنه وفي وقت الجريمة كان تحت تأثير السحر والمرض”.
يذكر أن “المواطن“، كانت قد نشرت التفاصيل الأولية لقضية “مقتل مؤذن وشخص آخر“، يوم الجمعة الماضية في العقد السابع من عمره حينما أقدم شخص على قتلهما طعنًا داخل أحد المساجد وفر هاربًا من الموقع قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص.
شارك الخبر