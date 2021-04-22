جماهير الأهلي تعاتب محمد الشناوي

المواطن - محمد سمعه

عاتبت فئات عريضة من جماهير الأهلي المصري، الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة سموحة أمس الأربعاء في الدوري المصري.

خطأ الشناوي يكلف الأهلي الخسارة

وكان محمد الشناوي مرر كرة طولية لأحد زملائه في منطقة جزاء سموحة، وكان حارس المارد الأحمر خارج مرماه وفي منتصف ملعبه، لكن الكرة ارتدت بهجمة مرتدة خطيرة سددها اللاعب حسام حسن مهاجم سموحة في الشباك الخالية ليُعلن تسجيل الهدف الثاني لـ سموحة في المارد الأحمر ونهاية المباراة بتعرض المارد الأحمر لأول خسارة له في الدوري المصري بالموسم الحالي.

وانتقدت جماهير الأهلي، تصرف محمد الشناوي مشبهة بما بدر منه بأنه فعل مثل الحارس الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، المعروف عنه تهوره في بعض الأوقات وخروجه بالكرة أكثر من اللازم، ليترك مرماه خاليًا.

علي لطفي يتألق في غياب الشناوي

وكان الحارس محمد الشناوي غاب عن مباراة المارد الأحمر ضد الزمالك يوم الأحد الماضي في الدوري المصري التي انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة هدفين لهدف.

وجاء غياب محمد الشناوي بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك بدلًا منه الحارس علي لطفي وتألق أمام الزمالك بل تصدى أيضًا لـ ركلة جزاء من محمود علاء مدافع نادي الزمالك.

يذكر أن محمد الشناوي، كان فاز مع الأهلي بـ الدوري المصري وكأس مصر بالإضافة لـ دوري أبطال إفريقيا، ونال المركز الثالث مع المارد الأحمر بـ بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

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