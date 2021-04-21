جمعية أسر التوحد تتسلم شهادة الجودة العالمية ISO

المواطن - الرياض - تصوير: خالد الحمودي

تسلمت جمعية أسر التوحد مساء أمس شهادة الجودة العالمية ISO كأول جمعية تعنى بذوي اضطراب طيف التوحد تحصل عليها .

تجويد الخدمات:

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لأهداف الجمعية في تعزيز البناء المؤسسي وتجويدًا للخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم من مستفيدي الجمعية.

وتسلم رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود الشهادة من قبل ناصر البشر المدير التنفيذي لشركة الرياض للجودة العالمية.

وبارك الأمير سعود بن عبدالعزيز خلال كلمته بالحفل، جهود الجمعية لاستشراف المستقبل الواعد بخطى ثابتة، مشددًا على أن الجمعية حصلت على سجل حافل بالإنجازات منذ تأسيسها بجهود أعضائها وتتطلع للمزيد من التطور وأعلى درجات التميز.

تجربة أحد الأبناء:

من جهتها، قالت والدة أحد أبناء الجمعية في كلمتها، إن ابنها عبدالله البالغ من العمر 27 عامًا تم تشخصيه منذ الطفولة بالتوحد والوسواس القهري الذي أثر على حياتهم بشكل كبير ولكن عزيمة الأم وإرادتها هي أساس التعامل مع هذا الوضع، حيث كان مرتبطًا بها مع كل وقت يمر به لاسيما في المدرسة.

تابعت أنها أصرت على أن يلتحق بمدرسة عادية رغم مقاومته الشرسة التي استمرت 40 يومًا ويتكرر هذا المشهد عند كل مرحلة دراسية، مقدمةً الشكر إلى جمعية أسر التوحد وكافة العاملين فيها بالحصول على شهادة الجودة العالمية وهو ما يدل على الجهد المبذول في الجمعية لأنها تقدم باقة خدمات لهذه الفئة الغالية من أبنائنا.

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