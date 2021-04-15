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جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة
وسط أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات

جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة

2021/04/15
الساعة 1:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة
المواطن - مكة المكرمة

أدت جموع غفيرة من المصلين بالتوسعة السعودية الثالثة صلاة التراويح، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن

وأمّ المصلين في صلاة التراويح التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.


أداء الصلاة: 

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في التوسعة السعودية الثالثة، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث استعدت الرئاسة بوضع الملصقات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.

جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - المواطن


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