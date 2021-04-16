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جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان

2021/04/16
الساعة 2:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان
المواطن - مكة المكرمة

أدى المصلون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية تحفها السكينة والاطمئنان، وسط خدمات عديدة وإجراءات احترازية ووقائية وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ليؤدي المصلون صلاتهم بكل يسر وسهولة وخشوع في التوسعة السعودية الثالثة.

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - المواطن

الشيخ بندر بليلة يؤم المصلين

وقد أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وتبعه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - المواطن

إجراءات تنظيمية ووقائية

وتوافد جموع المصلين كالعادة في وقت مبكر لأداء الصلاة بالتوسعة السعودية الثالثة وسط إجراءات تنظيمية ووقائية من قبل الإدارات المختصة في المسجد الحرام؛ وذلك لتنظيم عملية دخولهم وخروجهم وتحديد مواضع الصلاة بوجود الملصقات المعدة مسبقًا.

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - المواطن جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - المواطن جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - المواطن جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - المواطن


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