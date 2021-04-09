جوميز يعتذر لـ الاتحاديين

المواطن - محمد سمعه

توجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، بالاعتذار لدكة نادي الاتحاد، وذلك بعد تسببه في إصابة المدافع عمر هوساوي في المباراة.

فيديو | تعرض عمر هوساوي للإصابة بعد احتكاكه مع غوميز#الاتحاد_الهلال#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/opnKrdjULf — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) April 9, 2021

سبب مغادرة عمر هوساوي لمباراة الهلال:

ولم يستطع هوساوي إكمال المباراة، ليغادر اللقاء، مما جعل جوميز يتوجه على الفور بالاعتذار للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي وكل من كان على دكة العميد.

وكان اللاعب البديل عبدالمحسن فلاتة تمكن من إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ26 من ضربة رأسية متقنة في المباراة المُقامة بين الفريقين على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

الفوز يصعد بـ الاتحاد للوصافة:

يذكر أنه قبل المباراة، يحتل الهلال صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ويبحث العميد عن الفوز من أجل الصعود للمركز الثاني مع نادي الشباب، والاقتراب خطوة أكبر من صدارة دوري المحترفين.

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