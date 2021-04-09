حادثة البيرة تُطيح بمعلق تونسي

المواطن - محمد سمعه

فقد المعلق الرياضي التونسي شكيب الخويلدي عمله في التلفزيون الوطني التونسي، وذلك على إثر طلبه الحصول على زجاجة لشراب الخمور أثناء تعليقه على إحدى مباريات الدوري التونسي.

فيديو مثير يكشف طلب الخويلدي لـ البيرة !

القصة بدأت، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمعلق شكيب الخويلدي وهو يقول أثناء توقف مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي باللهجة التونسية: ” هات كعبة بيرة”، أي أنه طلب الحصول على زجاجة لشرب نوع من أنواع الخمور.

التلفزيون التونسي يُعاقب الخويلدي

وبسبب هذا الموقف، فقد قرر التلفزيون التونسي، إيقاف المعلق الخويلدي لحين انتهاء التحقيق معه واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول الواقعة حيث قال الكثيرون إنه مريض بالكلى وطلب الحصول على “البيرة” الخالية من الكحول بسبب مرضه، بينما انتقد آخرون ما قاله كونه لا يناسب الذوق العام أو الأعراف في تونس، وذكرت فئة أخرى أنها حملة شرسة يتعرض لها المعلق شكيب الخويلدي وأنه كان يمزح فقط وطلب “البيرة” على سبيل الدعابة !.

وكان مغردون نشروا صورة للمعلق الخويلدي وهو في إحدى سيارات الإسعاف ومتنقلًا إلى أحد المستشفيات، حيث تردد أنه تعرض لوعكة صحية شديدة، وذلك بعد إبلاغه بقرار وقفه عن العمل من التلفزيون التونسي بسبب حادثة “البيرة”.

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