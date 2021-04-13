حالة الطقس غدًا اليوم الثاني من رمضان

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الأربعاء الثاني من رمضان 1442، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حالة الطقس وحركة الرياح السطحية وعن حركة الرياح السطحية قال المركز إنه ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على البحر الأحمر وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة في حين ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي. درجات الحرارة المتوقعة غدا أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية فهي كما يلي: ليلة ممطرة مصحوبة بزخات البرد وكان عضو لجنة تسميات، خبر الطقس، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد عدة مدن في السعودية ليلة رمضانية ممطرة هذه الليلة. وقال الحصيني : “يا أهل العاصمة الرياض ليلة ممطرة – إن شاء الله – الليلة مساء الثلاثاء 1442/9/1هـ ليلة الأربعاء وتشمل محافظات حريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية ورماح تمتد للصمان”.

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