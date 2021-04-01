حالة الطقس غدًا .. سحب ممطرة وغيوم ورياح نشطة على 7 مناطق

المواطن- الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

توقعات حالة الطقس غدًا

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

حركة الرياح السطحية أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غدًا فسوف تكون – بمشيئة الله – شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط في حين ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم / ساعة على الخليج العربي.

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