حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تعبر قناة السويس غدًا

المواطن - متابعة

كشفت مصادر إعلامية مصرية أن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور سوف تعبر قناة السويس غدًا الجمعة، في طريقها إلى المحيط الهندي ومنطقة الخليج.

عبور حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور

وبحسب موقع صحيفة أخبار اليوم المصرية سيتولى إرشاد الحاملة الأمريكية خلال عبورها القبطان محمود أبوعجيلة كبير مرشدي القطاع الشمالي، ويرافقها 2 من قاطرات الإنقاذ بهيئة قناة السويس طوال فترة عبورها القناة حتى خروجها لخليج السويس.

انتظام الملاحة في قناة السويس

وحافظت هيئة قناة السويس على استمرار الدفع بعدد 42 سفينة في قافلتين من الشمال لليوم الثالث على التوالي منذ انتظام حركة الملاحة بالمجري الملاحي بعد تحرير السفينة الجانحة والتي عطلت الملاحة في القناة لمدة أسبوع.

وعبرت القافلة الأولى في الواحدة صباحًا وضمت 25 سفينة متنوعة الحمولات بينما عبرت القافلة الثانية في التاسعة صباحًا وضمت 17 سفينة ليصل عدد السفن التي عبرت خلال الأيام الثلاثة الماضية 126 سفينة ومازال هناك 64 سفينة في منطقة الانتظار بالبحر المتوسط من مجموع السفن التي وصلت خلال فترة توقف الملاحة ومن المنتظر الانتهاء من عبورها السبت المقبل بخلاف السفن التي تصل تباعًا للعبور العادي.

معلومات عن الحاملة الأمريكية

يذكر أن حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (CVN-69) هي حاملة طائرات تابعة لبحرية الولايات المتحدة ومسماة على اسم الرئيس الأمريكي الـ34 دوايت أيزنهاور، وبلغت تكلفة بنائها 4.7 مليار دولار أمريكي ويوجد على متنها قرابة 5 آلاف شخص.

منذ بداية دخولها الخدمة، شاركت حاملة الطائرات هذه في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرًا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

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